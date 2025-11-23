На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО уничтожили третий беспилотник, летевший на Москву
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max заявил об уничтожении третьего беспилотного летательного аппарата, летевшего в сторону российской столицы.

«Силами противовоздушной обороны Минобороны уничтожено еще одно беспилотное средство, летевшее на Москву», — написал он.

По словам Собянина, на месте падения обломков осуществляют работу специалисты экстренных служб.

До этого мэр Москвы сообщал о сбитых дронах 23 ноября около 6:20 и 3:40 (мск).

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Шатурскую ГРЭС (Газотурбинную реактивную электростанцию) в Подмосковье.

По данным МЧС России, на объекте возник пожар площадью 65 кв. м. Горят три трансформатора. В К устранению огня привлечено 137 специалистов и 49 единиц техники. Воробьев уточнил, что электроснабжение Шатуры не было нарушено из-за переподключения к альтернативным линиям питания.

Ранее сообщалось, что над Россией за ночь сбили 75 беспилотников ВСУ.

