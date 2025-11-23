На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России сообщили, что ВСУ ударили дронами по сдающимся в плен сослуживцам

ТАСС: ВСУ нанесли удары БПЛА по сдающимся в плен сослуживцам из 157-й бригады
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов обстреляли сдающихся в плен сослуживцев из 157-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Харьковском направлении в плен взяты двое военнослужащих. В ходе сдачи они неоднократно подвергались атакам со стороны своих подразделений БПЛА, которые препятствовали их добровольной сдаче», — отметил собеседник агентства.

22 ноября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ отказываются сдаваться в плен в Димитрове (украинское название — Мирноград) из-за страха быть ликвидированными своими же сослуживцами. По его словам, в настоящий момент фиксируются лишь немногочисленные попытки противника сдаться в плен.

До этого в сети появилось видео вывода группы военнослужащих ВСУ, взятых в плен, из Красноармейска (украинское название — Покровск) в направлении тыла.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что командование забирает больше половины зарплаты военных.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами