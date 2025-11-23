В России сообщили, что ВСУ ударили дронами по сдающимся в плен сослуживцам

ТАСС: ВСУ нанесли удары БПЛА по сдающимся в плен сослуживцам из 157-й бригады

Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов обстреляли сдающихся в плен сослуживцев из 157-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Харьковском направлении в плен взяты двое военнослужащих. В ходе сдачи они неоднократно подвергались атакам со стороны своих подразделений БПЛА, которые препятствовали их добровольной сдаче», — отметил собеседник агентства.

22 ноября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ отказываются сдаваться в плен в Димитрове (украинское название — Мирноград) из-за страха быть ликвидированными своими же сослуживцами. По его словам, в настоящий момент фиксируются лишь немногочисленные попытки противника сдаться в плен.

До этого в сети появилось видео вывода группы военнослужащих ВСУ, взятых в плен, из Красноармейска (украинское название — Покровск) в направлении тыла.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что командование забирает больше половины зарплаты военных.