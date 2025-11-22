Пушилин: бойцы ВСУ не сдаются в плен в Димитрове из-за страха ликвидации своими

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются сдаваться в плен в Димитрове (украинское название — Мирноград) из-за страха быть ликвидированными своими же сослуживцами. Об этом заявил в беседе с РИА Новости глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, в настоящий момент фиксируются лишь немногочисленные попытки противника сдаться в плен.

«Все знают, что при сдаче в плен противник пытается уничтожать своих же. И это, конечно, является сдерживающим фактором, потому что, я думаю, в противном случае была бы массовая сдача в плен со стороны врага», — сказал глава региона.

22 ноября министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие зачистили от украинских войск 22 здания в Димитрове.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили до 25 солдат украинской армии при попытке выйти из Димитрова. По данным Минобороны РФ, были сорваны пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении при сторонней поддержке тяжелой техники. В ходе боя были ликвидированы четыре боевые бронированные машины противника.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что сдача в плен — единственный шанс выжить для ВСУ в Димитрове.