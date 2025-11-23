На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин сообщил об устранении еще одного беспилотника на подлете к Москве

MOD Russia/Global Look Press

Мэр Москвы Серегй Собянин сообщил в мессенджере Max об уничтожении второго за ночь беспилотника, летевшего в сторону столицы.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении.

До этого Собянин заявлял о сбитом дроне около 3:40 мск.

Вечером 22 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили над двумя регионами страны девять беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого ВСУ с помощью беспилотников атаковали предприятие в городе Валуйки Белгородской области. При этом были ранены два мирных жителя. Одного мужчину госпитализировали с осколочными ранениями кисти и бедра. Второй пострадавший попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Во время этого налета были также повреждены грузовой автомобиль, навес и оборудование коммерческого объекта.

Ранее в МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами.

