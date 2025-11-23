Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Мэр Москвы Серегй Собянин сообщил в мессенджере Max об уничтожении беспилотника, летевшего в сторону столицы.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении Собянина.

Вечером 22 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили над двумя регионами страны девять беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого ВСУ с помощью беспилотников атаковали предприятие в городе Валуйки Белгородской области. При этом были ранены два мирных жителя. Одного мужчину госпитализировали с осколочными ранениями кисти и бедра. Второй пострадавший попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Во время этого налета были также повреждены грузовой автомобиль, навес и оборудование коммерческого объекта.

Ранее в МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами.