БПЛА в течение шести часов атаковали два региона России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над двумя регионами страны девять беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 12:00 до 18:00. Один БПЛА нейтрализовали в Курской области, еще восемь — в Белгородской области.

До этого ВСУ с помощью беспилотников атаковали предприятие в городе Валуйки Белгородской области. При этом были ранены два мирных жителя. Одного мужчину госпитализировали с осколочными ранениями кисти и бедра. Второй пострадавший попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Во время этого налета были также повреждены грузовой автомобиль, навес и оборудование коммерческого объекта.

А в селе Глотово в Грайворонском округе области при ударе БПЛА по легковому автомобилю пострадали его дверь и капот. Еще один дрон детонировал возле частного дома, в результате чего было повреждено остекление.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».