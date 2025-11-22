На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

БПЛА в течение шести часов атаковали два региона России

Минобороны сообщило об уничтожении 9 дронов над двумя регионами России
true
true
true
close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над двумя регионами страны девять беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 12:00 до 18:00. Один БПЛА нейтрализовали в Курской области, еще восемь — в Белгородской области.

До этого ВСУ с помощью беспилотников атаковали предприятие в городе Валуйки Белгородской области. При этом были ранены два мирных жителя. Одного мужчину госпитализировали с осколочными ранениями кисти и бедра. Второй пострадавший попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Во время этого налета были также повреждены грузовой автомобиль, навес и оборудование коммерческого объекта.

А в селе Глотово в Грайворонском округе области при ударе БПЛА по легковому автомобилю пострадали его дверь и капот. Еще один дрон детонировал возле частного дома, в результате чего было повреждено остекление.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами