В ДНР частично пропал свет из-за БПЛА

В ДНР из-за атаки БПЛА начались перебои с электроснабжением
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) частично пропал свет из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает в Telegram-канале местный оператор связи «Феникс».

Там уточнили, что перебои с подачей электричества зафиксированы в Снежнянском, Шахтерском, Торезском, Докучаевском и местами Харцызском округах. Узловые объекты связи подключили к автономным источникам питания.

«До восстановления штатного электроснабжения оборудования сервисы мобильной сети будут доступны с ограничениями», — говорится в посте.

В компании призвали местных жителей держать мобильные телефоны и внешние аккумуляторы заряженными.

В начале недели в ДНР ввели режим региональной чрезвычайной ситуации из-за повреждений тепловых электростанций (ТЭС) в результате атак ВСУ. В указе региональных властей говорилось о необходимости «признать обстановку», сложившуюся на территории республики в результате массированной атаки дронами Зуевской и Старобешевской ТЭС.

Ранее в Киеве во время интервью Зеленского пропал свет.

