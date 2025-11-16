Минобороны РФ: сдача в плен — единственный шанс выжить для ВСУ в Димитрове

Военнослужащие ВСУ, окруженные в Димитрове (украинское название — Мирноград), могут сохранить жизнь только путем сдачи в плен российским подразделениям. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, танкисты и штурмовики группировки «Центр» методично уничтожают остатки гарнизона ВСУ, в то время как бронегруппы блокируют все возможные пути отхода.

«Единственная возможность сохранить свои жизни и здоровье — сложить оружие и сдаться в плен российским подразделениям», — подчеркнули в Минобороны.

Ключевую роль в операции играют танкисты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Как отметил командир танка с позывным Алоэ, основная сложность заключается в точной работе вблизи расположения российской пехоты.

15 ноября Минобороны сообщило, что российские военнослужащие ведут наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части Димитрова. Там добавили, что бойцы Вооруженных сил РФ также вплотную подошли к микрорайону Западный.

