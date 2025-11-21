Появилось видео взятия под контроль РФ Радостного в Днепропетровской области

Появилось видео перехода под контроль российской стороны населенного пункта Радостное в Днепропетровской области. Его опубликовала пресс-служба Минобороны (МО) РФ, пишет газета «Известия».

В ролик попало, как российские войска наносят удары по местам дислокации Вооруженных сил Украины и украинской военной технике.

«В штурме участвовали подразделения 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Российские военные уверенным рывком вклинились в оборону противника на глубину до 8 километров западнее Приволья и освободили населенный пункт», — говорится в посте.

О переходе села под контроль РФ МО сообщило 21 ноября. По данным оборонного ведомства, бойцы осуществляли оперативное освобождение территории в течение недели. В ходе наступательных действий они взяли под контроль населенные пункты Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области.

В сводке Минобороны также говорилось, что российские солдаты взяли под контроль населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь в Донецкой народной республике.

Ранее в Минобороны рассказали об обстановке на Запорожском направлении.