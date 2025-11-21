Российские военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Радостное в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, бойцы осуществляли оперативное освобождение территории в течение недели. В ходе наступательных действий они взяли под контроль населенные пункты Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области.

В сводке МО также говорится, что российские солдаты взяли под контроль населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь в Донецкой народной республике (ДНР).

17 ноября сообщалось, что в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области иностранные наемники ВСУ сдались в плен, отказавшись от дальнейшего сопротивления. Утверждается, что часть наемников бежала, в то время как остальные предпочли сложить оружие. По словам самих наемников, их мотивом участия в боевых действиях является получение денежного вознаграждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий спецоперации на Украине.

