Расчеты операторов ударных FPV-дронов подразделения беспилотных систем российской группировки войск «Центр» ликвидировали новые и неподготовленные резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Там уточнили, что дроноводы «Центра» поддержали штурмовые группы и уничтожили позиции ВСУ вместе с личным составом врага на данном направлении.

«Противник на данной линии боевого соприкосновения бросает новые необученные резервы, но расчеты ударных дронов группировки ежедневно поддерживают действия штурмовых подразделений и уничтожают живую силу и позиции ВСУ», — заявили в министерстве.

Накануне боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Потоцкий заявил, что украинские войска больше не контролируют город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР).

21 ноября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» успешно отразили шесть попыток наступления ВСУ, предпринятых из района Гришино в Красноармейском районе с целью деблокировать окруженные украинские силы. По данным ведомства, российские военные взяли под полный контроль Шахтерский район в Красноармейске.

Ранее штурмовик ВС РФ снял колонну сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Красноармейске.