На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России обвинили Киев в усилении атак дронами в преддверии переговоров

Мирошник: Киев усилил атаки дронами в преддверии возможных переговоров
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Киев всегда усиливает атаки дронами и обстрелы перед возможными мирными переговорами. Об этом в интервью aif.ru заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям правительства Украины Родион Мирошник

Дипломат отметил, что в январе-феврале фиксировалось от 150 до 250 атак в сутки. На прошлой неделе этот показатель составил уже около 500, подчеркнул посол.

«Когда Украина понимает, что на поле боя ничего не может сделать, она пытается компенсировать это все ударами по гражданскому населению. Если мы берем 2025 год, то существенный рост происходил в апреле, когда начались первые контакты с [президентом США Дональдом] Трампом», — сказал Мирошник.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее глава РФПИ объяснил цель плана Трампа по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами