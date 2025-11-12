Петренко: ВСУ надо решить, держать позиции или вывести войска из Красноармейска

Острая нехватка личного состава в ВСУ вынуждает командование принимать сложные решения по обороне Красноармейска (украинское название — Покровск), где существует угроза окружения украинских войск. Об этом в эфире вечер.LIVE заявил представитель 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии Олег Петренко.

По его словам, недостаточное количество бойцов стало основной проблемой на фронте, особенно на Красноармейском направлении. Военное руководство стоит перед дилеммой: продолжать оборонять город ценой больших потерь или отводить войска.

«Платить слишком высокую цену человеческими жизнями за содержание Покровска было бы неоправданно. Руководству приходится решать: держать позиции или выводить войска, чтобы избежать окружения», — сказал Петренко.

11 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что ВС России готовят «последний маневр» в Красноармейске для взятия под контроль всей территории ДНР.

9 ноября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска приступили к зачистке центра населенного пункта от оставшихся военных ВСУ.

