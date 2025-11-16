На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Полтаве военкомат сообщил о невыполнении мобилизационного плана

Спикер Полтавского ТЦК Истомин заявил о дефиците личного состава в ВСУ
Shutterstock

Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) не выполняют план по мобилизации. Об этом сообщил спикер Полтавского ТЦК Андрей Истомин, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается значительный дефицит личного состава.

«Из всех источников слышу одно: людей катастрофически не хватает практически во всех направлениях», — сказал Истомин.

Он отметил, что показатели выполнения мобилизационных планов далеки от ожидаемых.

«Полностью выполнить или перевыполнить планы не удается, но мы делаем все возможное», — сказал представитель ТЦК.

15 ноября первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что украинские военкоматы вынуждены набирать в ряды ВСУ бездомных и граждан, находящихся за чертой бедности. По его словам, такая мера является вынужденной из-за того, что в стране процветает коррупция. При этом, отметил депутат, зачастую средства финансовой помощи, которые на Украину направляет Запад для ведения боевых действий, украинские чиновники выводят в офшоры и другие банки на личные счета.

Ранее военкомы на Украине начали маскироваться под работников скорой.

