Российский военкор призвал не ждать «договорнячков» по Украине после слов Путина

Военкор Коц: после слов Путина никаких договорнячков по Украине ждать не стоит

Военный корреспондент Александр Коц (на фото) в своем Telegram-канале, комментируя план мирного соглашения по Украине, заявил, что после высказываний президента России Владимира Путина в ходе посещения командного пункта группировки войск «Запад», никаких «договорнячков ждать не стоит».

«Да и какие договорнячки после вчерашнего Путина — с преступным сообществом переговоры не ведем. Воюем дальше», — заявил он.

Коц добавил, что украинская сторона отказалась от ключевых пунктов, предложенных Соединенными Штатами, которые включают в себя отсутствие признания украинской территории, ограничения прав на самооборону, а также вопросы, затрагивающие использование языка.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не будет вести переговоры по вопросу урегулирования на Украине в «мегафонном» режиме. По словам представителя Кремля, Россия действительно хочет, чтобы мирные переговоры увенчались успехом.

До этого украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский косвенно подтвердил, что США дали неделю на согласование плана Трампа.