Командир «Пятнашки» рассказал, что дает освобождение Купянска

Командир Авидзба: освобождение Купянска открывает прямую дорогу на Харьков
Алексей Майшев/РИА Новости

Освобождение российскими войсками города Купянска в Харьковской области открывает «прямую дорогу» на Харьков. Об этом рассказал ТАСС командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

«Это прямая дорога на Харьков, это узловые дороги, снабжение. Сейчас мы прямым маршем на Харьков не пойдем, но это позволяет нам рушить фланги [ВСУ]», — отметил он.

Незадолго до этого министерство обороны России показало кадры из Купянска.

На видео видно, как российские войска наносят удары по местам дислокации солдат ВСУ, украинской военной технике. Кроме того, показано, как военные РФ проводят зачистку территории.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Купянска, а также о взятии под контроль более 80% Волчанска в Харьковской области.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Ямполь.

