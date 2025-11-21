Минобороны России раскрыло число уничтоженных за неделю беспилотников ВСУ

Минобороны России: средства ПВО за неделю сбили более тысячи беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за неделю уничтожили больше тысячи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, российскими военными были сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow британского производства и четыре оперативно-тактических ракеты ATACMS производства США.

«Средствами ПВО сбиты 15 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1 089 беспилотников самолетного типа», — добавили там.

В министерстве отметили, что за неделю ВС России заняли 16 населенных пунктов.

Также в пресс-службе минобороны России подтвердили, что военнослужащие группировки «Запад» взяли под контроль Купянск. Он находится в Харьковской области.

Ранее ВСУ предрекли обрушение фронта на Купянском направлении.