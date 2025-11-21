ВСУ предрекли обрушение фронта на Купянском направлении

Помимо огромных репутационных потерь, Украине после взятия Россией Купянска грозит обрушение всего фронта на этом направлении. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинское командование потеряло очень большой стратегический населенный пункт, не только значимый со стороны логистики, но и грозящий Вооруженным силам Украины обрушением фронта, так как Купянск являлся действительно стратегически важным», — сказал он.

Марочко напомнил, что командование ВСУ на протяжении длительного времени пыталось всем доказать, что Купянск находится под контролем Киева и ситуация там стабилизировалась.

«На самом деле заявления ВСУ не соответствуют действительности», — указал военный эксперт.

Марочко уточнил, что, скорее всего, в ближайшее время командование ВСУ будет доказывать в медийном поле, что город до сих пор находится под контролем украинской армии.

«Это уже будут больше информационные вбросы, нежели реалии «на земле», — резюмировал он.

Также военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска расширили буферную зону на одном из участков в Харьковской области до 40 км.

Ранее Марочко заявил, что ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать Купянск.