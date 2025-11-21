Над Россией уничтожили 33 украинских БПЛА. Военная операция, день 1367-й

The Wall Street Journal: Украина изменила проект плана США по урегулированию конфликта, сообщил высокопоставленный американский чиновник. В опубликованной версии плана формулировка была изменена в пункте об аудите всей международной помощи, которую получил Киев.
🔴Минобороны: В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 6 украинских БПЛА.
▪️ 3 БПЛА – над территорией Ростовской области
▪️ 2 БПЛА – над территорией Краснодарского края
▪️ 1 БПЛА – над территорией Астраханской области
Politico: в Европе считают план Дональда Трампа «очень плохим». Высокопоставленный европейский чиновник назвал проект списком «пунктов, которые должны удовлетворить Путина».
🔴 Минобороны: силы ПВО уничтожили 33 украинских ударных БПЛА.
Над Смоленской и Ростовской областями сбито по семь беспилотников, шесть аппаратов уничтожены над Белгородской областью, пять — над Черным морем, четыре — над Крымом и по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем.