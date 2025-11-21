На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией уничтожили 33 украинских БПЛА. Военная операция, день 1367-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1367-й день
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские силы ПВО за ночь сбили 33 украинских ударных беспилотника, в том числе над Смоленской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областями, над Крымом, Краснодарским краем и Черным морем, сообщило Минобороны РФ. В Европе назвали план президента США Дональда Трампа по Украине «очень плохим», пишет Politico. Два человека пострадали в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:05

The Wall Street Journal: Украина изменила проект плана США по урегулированию конфликта, сообщил высокопоставленный американский чиновник. В опубликованной версии плана формулировка была изменена в пункте об аудите всей международной помощи, которую получил Киев.

8:49

🔴Минобороны: В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 6 украинских БПЛА.

▪️ 3 БПЛА – над территорией Ростовской области

▪️ 2 БПЛА – над территорией Краснодарского края

▪️ 1 БПЛА – над территорией Астраханской области

8:25

Politico: в Европе считают план Дональда Трампа «очень плохим». Высокопоставленный европейский чиновник назвал проект списком «пунктов, которые должны удовлетворить Путина».

8:17

Два человека пострадали в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА.

8:10

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО уничтожили 33 украинских ударных БПЛА.

Над Смоленской и Ростовской областями сбито по семь беспилотников, шесть аппаратов уничтожены над Белгородской областью, пять — над Черным морем, четыре — над Крымом и по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем.

8:00

Сегодня 1367-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Отказ от НАТО и признание новых границ. Что Трамп требует от Украины в своем мирном плане?
FT: в США ожидают, что Зеленский подпишет мирный план Трампа к 27 ноября
Мерц «интенсивно» координирует разработку «правильного» плана Европы по Украине
В МИД РФ назвали сроки завершения конфликта на Украине при усилиях Запада
Россиянам пообещали, что уровень бедности продолжит снижаться
Медведчук рассказал, о чем мечтают уехавшие в Россию украинцы
Google выпустила нейросеть Nano Banana Pro
В оперштабе сообщили о поврежденной инфраструктуре от упавших дронов на Кубани
Новости и материалы
Овечкин оформил хет-трик и приблизился к рекорду Гретцки
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная – 2025»
В Минобороны назвали число сбитых за утро украинских дронов
Бывшая жена Гуфа прокомментировала дело Ларисы Долиной
Джигурда раскрыл гонорар за участие в шоу «Звезды под капельницей»
В США назвали Зеленского «хромой уткой»
Суд вынес приговор бывшему и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке
Пассажиры рейса в Дубай более 30 часов ждали самолет в Петербурге
Окружение Зеленского отговаривает его от переизбрания на второй срок
Люди пострадали в результате падения обломков дронов в Краснодарском крае
Россияне начали массово искать подработку до конца 2025 года
Надежда Кадышева готовит сына к сольной карьере
В городе Астраханской области объявлена угроза атаки БПЛА
Япония рекордно сократила поставки автозапчастей в Россию
Овечкин оформил хет-трик и попал в десятку лучших бомбардиров НХЛ
В Бангладеш произошло землетрясение
Шнуров будет брать штрафы размером почти в миллион рублей с организаторов
В России не ожидают повсеместных ограничений на продажу алкоголя
Все новости
Индия сократит закупки российской нефти на фоне санкций США
Обнародованы результаты психиатрической экспертизы убийцы певца Талькова
Дроны атаковали Ростовскую область и оставили сотни домов без электричества
ЮАР интересуется российской водкой
Россиянам рассказали, как в 2026 году отдохнуть 59 дней вместо 28
21 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 21 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Звезда «Клуба первых жен» и «За бортом». Голди Хоун — 80 лет
Зеленский согласился работать над планом Трампа. На какие уступки придется идти Украине?
Зеленский согласился сотрудничать с США по мирному плану Трампа
«Побег маловероятен». В союзе туриндустрии раскритиковали новую версию исчезновения Усольцевых
В РСТ раскритиковали версию о переезде семьи Усольцевых в Таиланд
«Тела девушек не нашли»: жителя Подмосковья обвинили в серийных убийствах и изнасилованиях
СК РФ: в Подмосковье мужчина задержан за убийства и изнасилования
Задушила и спрятала тело в диван. В Петербурге экс-сутенерша убила свою четырехмесячную дочь
В Петербурге мать задушила свою четырехмесячную дочь и спрятала тело в диван
«Уберут и тебя тоже»: Лукашенко предупредил Зеленского о возможной потере власти
Лукашенко заявил, что из-за коррупционного скандала Зеленский потеряет власть
«Лучший способ обеспечить мир». Сырский призвал США расширить дальнобойные возможности ВСУ
Главком ВСУ Сырский попросил США расширить дальнобойные возможности Украины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами