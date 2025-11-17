На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Днепропетровской области наемники отказались от боя и сдались в плен

Российский командир сообщил о сдаче иностранных наемников в Орестополе
Oleksandr Klymenko/Reuters

В населенном пункте Орестополь Днепропетровской области иностранные наемники отказались от сопротивления и сложили оружие. Об этом ТАСС сообщил командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток», выступающий под позывным «Тима».

По словам офицера, часть наемников сумела покинуть позиции и скрыться, а остальные добровольно сдались. Он отметил, что сами участники иностранных подразделений объясняют свое присутствие на фронте желанием получить деньги. Перед выполнением боевых задач, как уточнил командир, у них изымают документы, оставляя лишь шевроны.

О взятии Орестополя под контроль российские военные сообщали 14 ноября. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

9 ноября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал руководство Украины о том, что российские войска перешли в наступление сразу на нескольких участках фронта. Он тогда оценивал ситуацию в районах Волчанска и Купянска в Харьковской области как наиболее напряженную.

Ранее Медведев предупредил об угрозе обрушения всей линии фронта ВСУ.

