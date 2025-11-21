На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны сообщили об отражении атаки дронов на Астраханскую область

МО РФ: силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ над Астраханской областью
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные силы ПВО России в период с 9:00 до 12:00 мск уничтожили 11 украинских беспилотников над Астраханской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

До этого в период с 8:00 до 9:00 мск ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над двумя регионами страны. По информации оборонного ведомства, семь аппаратов были сбиты в небе над Астраханской областью, пять — над территорией Краснодарского края.

В ночь на 21 ноября над территорией России было сбито 33 беспилотника ВСУ. Уточняется, что семь БПЛА ликвидировали над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской областью. Еще пять дронов уничтожили над акваторией Черного моря, четыре — над Крымом, по два объекта ликвидировали над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за утро украинских дронов.

