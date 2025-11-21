На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Средства ПВО за час уничтожили 12 дронов ВСУ над двумя регионами России

Минобороны: в Астраханской области и Краснодарском крае сбиты 12 дронов ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 9:00 мск перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над двумя регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«С 8.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, семь аппаратов были сбиты в небе над Астраханской областью, пять — над территорией Краснодарского края.

В ночь на 21 ноября над территорией России было сбито 33 беспилотника ВСУ. По данным Минобороны, по семь БПЛА ликвидировали над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской областью. Еще пять дронов уничтожили над акваторией Черного моря, четыре — над Крымом, по два объекта ликвидировали над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ впервые применили американские ракеты ATACMS для удара по России.

Атаки БПЛА на Россию
