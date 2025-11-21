В Минобороны назвали число сбитых за утро украинских дронов

В период с 7.00 до 8.00 мск дежурные средства ПВО Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В МО уточнили, что над территорией Ростовской области было сбито три дрона ВСУ, два — над Краснодарским краем, один — в Астраханской области.

По информации министерства, ночью над территорией РФ было сбито 33 беспилотника ВСУ. По данным ведомства, военные сбили по семь БПЛА над Смоленской и Ростовской областями, шесть — над Белгородской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Крымом, по два дрона ликвидировали над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в Ростовской области более 200 домов остались без света из-за удара БПЛА по опоре линии электропередачи. Инцидент произошел в хуторе Нагибин в Чертковском районе.

Ранее появилось видео атаки «Герани» с необычным звуком по Днепропетровску.