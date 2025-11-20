Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову доложить о ходе выполнения задачи по созданию условий, при которых украинские военнослужащие имели бы возможность сложить оружие и сдаться в плен.

«Валерий Алексеевич, просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил для того, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся», — спросил глава государства.

Президент подчеркнул важность этого вопроса, учитывая текущую ситуацию на поле боя.

17 ноября сообщалось, что в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области иностранные наемники ВСУ сдались в плен, отказавшись от дальнейшего сопротивления. Утверждается, что часть наемников бежала, в то время как остальные предпочли сложить оружие. По словам самих наемников, их мотивом участия в боевых действиях является получение денежного вознаграждения.

