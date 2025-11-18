На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные взяли в плен солдат ВСУ, переодетых «по гражданке»

Минобороны: в Красноармейске взяты в плен переодетые в гражданское бойцы ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» взяли в плен двух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетых «по гражданке», в Красноармейске (украинское название Покровск). Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, бойцам был дан приказ расстреливать всех мирных жителей, которые попытаются выйти к российским военнослужащим.

Один из пленных солдат рассказал, что после получения приказа и выхода в город они отключили рации и спрятались в доме. В результате бойцы просидели в укрытии до тех пор, пока не пришли военнослужащие РФ.

«Они накормили, одели… Все, что надо, дали. Курить дали», — добавил пленный.

До этого пленный украинский военный Руслан Шахун рассказал, что военнослужащие сил специальных операций ГУР министерства обороны Украины, которые были отправлены деблокировать окруженные в Красноармейске формирования ВСУ, устроили перестрелку с другими военными республики. По его словам, подразделения не знали друг о друге.

Ранее пленный спецназовец ГУР рассказал о провале операции в Красноармейске.

СВО: последние новости
