Военный аналитик заявил о критическом положении ВСУ под Волчанском

Кнутов: отправка авиаперсонала в Волчанск говорит о катастрофе с резервами в ВСУ
Reuters

Отправка технического персонала аэродромов под Волчанск в Харьковскую область свидетельствует о тяжелой ситуации с резервами у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом NEWS.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, Киев вынужден задействовать все оставшиеся ресурсы на фоне продвижения российской армии. Крутов объяснил, что аэродромный персонал включает не только техников, но и охранников, а также работников, обеспечивающих подвоз топлива и уборку территории.

«Это говорит о катастрофической ситуации с резервами», — сказал эксперт.

Кнутов добавил, что Украина находится в бедственном положении и вынуждена «затыкать дыры» на фронте всем, что есть.

20 ноября в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ перебросили технический персонал аэродромов Военно-воздушных сил (ВВС) Украины под Волчанск, чтобы удержать исходные позиции.

19 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинское командование перебрасывает личный состав с участка фронта в районе села Колодезное Харьковской области на другие направления, в том числе под Купянск. По его словам, с начала недели разведка РФ фиксирует снижение численности личного состава ВСУ на участке в районе Колодезного.

Ранее в России заявили о нехватке живой силы и техники в рядах ВСУ.

