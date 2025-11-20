СМИ оценили новый план Трампа по урегулированию на Украине

WSJ: план Трампа по Украине соответствует предложениям Путина на Аляске

Новый план США по урегулированию конфликта на Украине соответствует предложениями российского президента Владимира Путина, озвученным в ходе саммита на Аляске. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы публикации подчеркивают, что некоторые элементы мирного плана США соответствуют тем, которые предложил Путин во время встречи со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом в августе и позднее на саммите с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

Газета The Washington Post писала, что Соединенные Штаты усиливают давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он принял новый план урегулирования конфликта.

Как пишут авторы публикации, новый план урегулирования содержит несколько уступок, которые Зеленскому «будет трудно одобрить, включая утрату значительных территорий и жесткие ограничения на украинские вооруженные силы».

Отмечается, что вместе с этим украинский президент «ослаблен коррупционным скандалом».

