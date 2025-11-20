Появилось видео обмена телами погибших военных России и Украины

Telegram-канал RT опубликовал видео обмена телами российских и украинских военнослужащих.

На видео люди в белых защитных костюмах осуществляют перегрузку тел из автомобилей МЧС России в другие грузовики.

20 ноября Россия передала Украине 1000 тел украинских военных и получила от Киева 30 тел российских солдат. Обмен был проведен в рамках стамбульских договоренностей.

Предыдущий обмен телами между Россией и Украиной состоялся 23 октября. России вернули 31 тело погибших. Координационный штаб Украины, в свою очередь, сообщил о получении 1000 тел служащих своих войск.

18 сентября военный корреспондент Александр Коц сообщил об обмене по схеме «1000 на 24». Тогда украинская сторона получила 1000 тел, российская — 24.

Ранее тело российского военного вернули из украинского плена без сердца.