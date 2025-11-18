На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска

Российские военные эвакуировали из Красноармейска в ДНР восемь мирных жителей
true
true
true

Бойцы российской группировки «Центр» эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. передает РИА Новости.

В публикации также отмечается, что российские военные оказывают всю необходимую помощь мирным жителям города, которые чаще всего прячутся в подвалах. Военные привозят им медикаменты, продукты, а также оказывают медицинскую помощь.

В Минобороны рассказали, что жители, которых удалось эвакуировать из Красноармейска, почти год ждали возможности покинуть зону боевых действий и воссоединиться со своими семьями. В данный момент они находятся в пункте временного размещения в безопасном районе.

18 ноября глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ходе работ по эвакуации мирных жителей из Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград). По его словам, работы затруднены ударами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению. Кроме того, ВСУ наносят большие разрушения при отступлении из городов. Он добавил, что российской стороне предстоит большая работа по восстановлению после взятия Красноармейска и Димитрова под контроль.

Ранее в Красноармейске нашли экспериментальное оружие НАТО для ВСУ.

