В Минобороны рассказали о рывке на 5 км в глубину обороны ВСУ

Минобороны: ВС при взятии Ровнополья совершили рывок на 5 км вглубь обороны ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные при взятии населенного пункта Ровнополье Запорожской области совершили рывок на 5 км в глубину украинской обороны. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«... сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового они, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на 5 километров в глубину оборонительных порядков ВСУ», — говорится в сообщении министерства обороны.

В ведомстве добавили, что Ровнополье стал четвертым населённым пунктом, взятым бойцами 114-го мотострелкового полка за прошедшую неделю. Под российский контроль также перешло село Малая Токмачка.

Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль район обороны украинской армии в Запорожской области площадью более 6 тыс. кв. м.

Ранее ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» в районе Константиновки.

