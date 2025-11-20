На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Общественное: в Сумах прозвучал взрыв
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В украинском городе Сумы на фоне воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщает издание «Общественное».

«В Сумах был слышен взрыв», — говорится в его сообщении.

13 ноября Вооруженные силы (ВС) России атаковали беспилотниками промышленную зону в Сумах. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Операция Z: Военкоры русской весны», виден большой столб дыма, поднимающийся в небо.

В этот день ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах армии страны, а также уничтожили около 20 безэкипажных катеров.

12 ноября в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие страны с помощью беспилотников «Герань-2» уничтожили пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенного пункта Октябрьское в Сумской области. Боевая задача была выполнена в ходе формирования буферной зоны на территории региона.

Ранее командование ВСУ отправило женщин-военнослужащих в Сумскую область.

Все новости на тему:
Новости Украины
