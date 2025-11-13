На видео попали последствия мощного удара ВС РФ по Сумам

Военкоры показали на видео последствия удара ВС РФ по промзоне в Сумах

Вооруженные силы (ВС) России атаковали беспилотниками промышленную зону украинского города Сумы. Видео с последствиями удара опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

«Сумы в черном дыму: атакована промзона, там мощный пожар», — отмечается в сообщении.

На кадрах виден большой столб дыма, поднимающийся в небо.

13 ноября ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах армии страны, а также уничтожили около 20 безэкипажных катеров.

12 ноября в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие страны с помощью беспилотников «Герань-2» уничтожили пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенного пункта Октябрьское в Сумской области. Боевая задача была выполнена в ходе формирования буферной зоны на территории региона.

Ранее Зеленский усомнился в мощи ВС РФ.