В МО РФ рассказали о сбитых ракетах Storm Shadow

МО РФ: в зоне СВО сбили 119 БПЛА и четыре ракеты Storm Shadow
Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Российские войска сбили четыре британских ракеты Storm Shadow в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании», — говорится в сообщении.

Также были сбиты 119 беспилотников самолетного типа.

До этого в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 65 украинских БПЛА за минувшую ночь.

По информации ведомства, 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были сбиты над Воронежской областью, 16 — над Рязанской, 14 — над Белгородской, семь — над Тульской, четыре — над Брянской, три — над Липецкой, два — над Тамбовской областью и один — над территорией Крыма.

18 ноября украинские войска пытались атаковать Воронежскую область четырьмя американскими ракетами большой дальности ATACMS. По данным Минобороны РФ, в ходе противоракетного боя все они были сбиты. В ведомстве уточнили, что обломки упавших ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом. Пострадавших в результате удара не было.

Ранее росгвардейцы сбили летящие со скоростью 120 км/ч дроны ВСУ.

