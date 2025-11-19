«Трамп мог разрешить им». ВСУ атаковали Воронеж ракетами ATACMS

ВСУ 18 ноября попытались атаковать Воронеж американскими ракетами ATACMS, все они были сбиты, сообщили в Минобороны РФ. Обломки ракет упали на крыши областного геронтологического центра и дома для детей-сирот. Российские военные вскоре нанесли ответный удар. В Госдуме выразили мнение, что ВСУ атаковали Россию ракетами ATACMS с разрешения президента США Дональда Трампа.

ВСУ попытались атаковать Воронеж четырьмя ракетами ATACMS 18 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«18 ноября 2025 года в 14.31 мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения ракетного удара по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации. По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США.

В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» все ракеты «ATACMS» были сбиты», — говорится в сообщении военного ведомства.

Обломки упавших ракет, по данным Минобороны, повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом . Жертв и пострадавших в результате удара ВСУ не было.

Ведомство добавило, что ВС РФ оперативно установили место пуска ракет ATACMS в Харьковской области: две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS были обнаружены в районе населенного пункта Волосская Балаклея.

«Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки «MLRS» с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены», — отметили в российском Минобороны.

При этом генштаб ВСУ ранее заявлял о якобы успешных точечных ударах по военным объектам на территории России, имея в виду атаку на Воронеж. О каких именно объектах шла речь, командование украинской армии не раскрыло, однако заявило, что «применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АTACMS, будет продолжаться».

18 ноября на территории Воронежа и Воронежской области несколько раз объявляли ракетную опасность. Губернатор региона Александр Гусев заявлял, что средства ПВО уничтожили в небе над Воронежем несколько воздушных целей, не уточнив, о каких именно целях идет речь. Telegram-канал «Военный осведомитель» писал о применении нескольких баллистических ракет.

Судя по сводкам Минобороны РФ, ВСУ применили ракеты ATACMS для удара по России впервые за 10 месяцев. В последний раз украинская армия попыталась атаковать ими Белгородскую область 16 января, все ракеты были сбиты. Ранее от ударов ATACMS пострадали Брянская, Ростовская и Курская области.

Разрешение Трампа

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что применение ракет ATACMS мог санкционировать президент США Дональд Трамп. Ранее он отменил решение своего предшественника Джо Байдена, позволившего Киеву атаковать объекты в глубине территории РФ, однако затем изменил схему поставок оружия. Теперь США продают его НАТО, которое в свою очередь передает его Украине. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог трактовал это как разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие без ограничений.

«Нет неприкосновенных мест». Чем обернется поставка Tomahawk Украине? Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь... 07 октября 16:47

«Думаю, у ВСУ по-прежнему мало ATACMS, иначе они использовали бы их чаще. И все же Воронежскую область они попытались атаковать. А это значит, что Трамп мог разрешить им наносить удары вглубь России . Я такого сценария не исключаю», — отметил парламентарий.

При этом Колесник добавил, что Воронеж — это все-таки приграничная территория, «однако людям, живущим там, все равно».

«Их безопасность — это первостепенная задача. Поэтому вопросы сейчас Западу должны быть заданы серьезные, чтобы потом нам не пришлось отвечать. А ответ ВСУ тоже должен быть дан», — уточнил депутат.