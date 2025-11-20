В силовых структурах сообщили о переброске ВСУ техперсонала своих аэродромов

Украинские войска перебросили технический персонал аэродромов Военно-воздушных сил (ВВС) Украины под Волчанск Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседников агентства, командование украинских войск всеми силами и средствами пытается удержать исходные позиции.

«Ввиду того, что наиболее боеспособные резервы переброшены на Покровское (Красноармейское) направление, под Волчанск переброшен технический персонал аэродромов, а именно сводные бригады ВВС», — сказали в силовых структурах.

Источники ТАСС уточнили, что ранее эти бригады были замечены на Сумском направлении.

19 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству, что украинское командование перебрасывает личный состав с участка фронта в районе села Колодезное Харьковской области на другие направления, в том числе под Купянск. По его словам, с начала недели разведка РФ фиксирует снижение численности личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке в районе Колодезного.

9 ноября главнокомандующий (ВСУ) Александр Сырский информировал руководство страны о том, что российские войска перешли в наступление сразу на нескольких участках фронта. Он тогда оценивал ситуацию в районах Волчанска и Купянска в Харьковской области как наиболее напряженную.

Ранее российские силы ликвидировали военных ВСУ, пытавшихся сбежать из леса у Купянска.