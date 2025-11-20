На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В силовых структурах сообщили о переброске ВСУ техперсонала своих аэродромов

ТАСС: ВСУ перебросили технический персонал своих аэродромов под Волчанск
true
true
true
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска перебросили технический персонал аэродромов Военно-воздушных сил (ВВС) Украины под Волчанск Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседников агентства, командование украинских войск всеми силами и средствами пытается удержать исходные позиции.

«Ввиду того, что наиболее боеспособные резервы переброшены на Покровское (Красноармейское) направление, под Волчанск переброшен технический персонал аэродромов, а именно сводные бригады ВВС», — сказали в силовых структурах.

Источники ТАСС уточнили, что ранее эти бригады были замечены на Сумском направлении.

19 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству, что украинское командование перебрасывает личный состав с участка фронта в районе села Колодезное Харьковской области на другие направления, в том числе под Купянск. По его словам, с начала недели разведка РФ фиксирует снижение численности личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на участке в районе Колодезного.

9 ноября главнокомандующий (ВСУ) Александр Сырский информировал руководство страны о том, что российские войска перешли в наступление сразу на нескольких участках фронта. Он тогда оценивал ситуацию в районах Волчанска и Купянска в Харьковской области как наиболее напряженную.

Ранее российские силы ликвидировали военных ВСУ, пытавшихся сбежать из леса у Купянска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами