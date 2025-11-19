На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают личный состав в направлении Купянска

Марочко: ВСУ перебрасывают силы из района Колодезного под Купянск
Таисия Лисковец/РИА Новости

Украинское командование перебрасывает личный состав с участка фронта в районе села Колодезное Харьковской области на другие направления, в том числе под Купянск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он рассказал, что с начала недели разведка РФ фиксирует снижение численности личного состава ВСУ на участке в районе Колодезного.

«Данную информацию также подтверждают и агентурные источники, которые говорят о том, что Драпатый (командующий группировкой ВСУ на Харьковском направлении. — «Газета.Ru») сейчас до половины из имеющихся на позициях военнослужащих в данном районе направляет на другие участки, в том числе бросает под Купянск», — сказал Марочко.

Наибольшее число передислокаций украинской армии, по его словам, происходит с участков, которые имеют выгодное расположение для обороны и не требуют большого количества личного состава.

18 ноября сообщалось, что штурмовики группировки «Запад» ВС РФ начали зачищать микрорайон Западная-Вторая в Купянске.

Ранее Марочко заявил, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ деблокировать Купянск.

