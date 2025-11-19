На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силы ликвидировали боевиков ВСУ, пытавшихся сбежать из леса у Купянска

Командир Лаврик: ВС РФ уничтожили 10 боевиков ВСУ, спасавшихся бегством у Купянска
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские силы ликвидировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся сбежать из леса в районе Купянска. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Лаврик».

По его словам, операторы БПЛА обнаружили группу из 10 боевиков ВСУ, которые пытались выбраться из лесного массива, расположенного вдоль реки Оскол.

«Огнем артиллерии группа из 10 боевиков уничтожена. Продолжаем работать!» — рассказал «Лаврик».

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинское командование перебрасывает личный состав с участка фронта в районе села Колодезное Харьковской области на другие направления, в том числе под Купянск. Он рассказал, что с начала недели разведка РФ фиксирует снижение численности личного состава ВСУ на участке в районе Колодезного.

Наибольшее число передислокаций украинской армии, по его словам, происходит с участков, которые имеют выгодное расположение для обороны и не требуют большого количества личного состава.

Ранее российские силы начали зачистку новых районов в Купянске.

