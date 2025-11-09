На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о докладе Сырского о переходе ВС России в наступление

«Резидент»: Сырский доложил о старте наступления ВС РФ сразу с нескольких сторон
Офис президента Украины

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил руководству страны, что российские войска перешли в наступление сразу на нескольких участках. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в офисе украинского президента.

По их словам, очень сложная ситуация для ВСУ наблюдается в Волчанске и Купянске (Харьковская область). В публикации утверждается, что украинские военные пытаются прорвать кольцо окружения и выйти к реке Оскол, но контратаки не дают результатов.

Собеседники канала также рассказали о ситуации в Красноармейске и его спутнике Димитрове (украинские названия — Покровск и Мирноград соответственно).

По их словам, украинские войска уже утратили Покровск, а в Мирнограде идут бои за деблокаду. Кроме того, уже в декабре ВСУ могут утратить контроль над городом Гуляйполе в Запорожской области, говорится в публикации.

До этого в пресс-службе Минобороны России заявили, что российские военные отразили семь атак украинских подразделений и восемь попыток выйти из окружения в районе Красноармейска.

Ранее Зеленский раскрыл, чем обернется для Украины потеря Красноармейска.

