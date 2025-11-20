На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь экс-главы африканской страны заподозрили в вербовке наемников

Bloomberg: дочь экс-главы ЮАР связана с вербовкой военных для боев на Украине
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дочь бывшего президента Южно-Африканской республики (ЮАР) Джейкоба Зумы Дудузила занималась привлечением мужчин из Южной Африки и Ботсваны для отправки в зону конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и ее переписку в мессенджере WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией).

По информации журналистов, около 20 мужчин, с которыми Дудузила Зума поддерживала связь, в июле отправились в Россию. Там, как она им обещала, они должны были пройти обучение для работы телохранителями в ее партии «Копье Нации» (uMkhonto weSizwe Party, MKP). Однако, по словам родственников, впоследствии мужчины подписали контракты, были направлены на фронт и перестали выходить на связь с августа.

В переписке, на которую ссылается Bloomberg, Зума уверяла, что отправлять их в зону боевых действий не планируется. В материале агентства отмечается, что участие в наемничестве или боевых операциях в интересах иностранного государства считается в ЮАР преступлением с 1998 года.

В начале ноября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о тысяче африканцев, сражающихся против Вооруженных сил Украины.

Тогда же стало известно, что власти ЮАР ищут возможность вернуть на родину 17 граждан страны в возрасте от 20 до 39 лет, которые ранее уехали на Украину в качестве наемников, а сейчас просят о помощи. Отмечалось, что граждан привлекли к работе обещанием «выгодных контрактов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о наемниках из ЮАР в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее президент ЮАР призвал решить вопрос с вербовкой граждан в наемники на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами