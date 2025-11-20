Дочь бывшего президента Южно-Африканской республики (ЮАР) Джейкоба Зумы Дудузила занималась привлечением мужчин из Южной Африки и Ботсваны для отправки в зону конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и ее переписку в мессенджере WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией).

По информации журналистов, около 20 мужчин, с которыми Дудузила Зума поддерживала связь, в июле отправились в Россию. Там, как она им обещала, они должны были пройти обучение для работы телохранителями в ее партии «Копье Нации» (uMkhonto weSizwe Party, MKP). Однако, по словам родственников, впоследствии мужчины подписали контракты, были направлены на фронт и перестали выходить на связь с августа.

В переписке, на которую ссылается Bloomberg, Зума уверяла, что отправлять их в зону боевых действий не планируется. В материале агентства отмечается, что участие в наемничестве или боевых операциях в интересах иностранного государства считается в ЮАР преступлением с 1998 года.

В начале ноября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о тысяче африканцев, сражающихся против Вооруженных сил Украины.

Тогда же стало известно, что власти ЮАР ищут возможность вернуть на родину 17 граждан страны в возрасте от 20 до 39 лет, которые ранее уехали на Украину в качестве наемников, а сейчас просят о помощи. Отмечалось, что граждан привлекли к работе обещанием «выгодных контрактов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о наемниках из ЮАР в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее президент ЮАР призвал решить вопрос с вербовкой граждан в наемники на Украине.