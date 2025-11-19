В Минтрансе ответили на вопрос о сроках открытия ростовского аэропорта

Министерство транспорта РФ сообщит об открытии аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, когда появится уверенность. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, передает РИА Новости.

«Когда мы будем уверены [в сроках открытия ростовского аэропорта], мы об этом скажем своевременно, конечно», — сказал он.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash писал о возможном открытии аэропорт в Ростове в десятых числах декабря.

Накануне глава Минтранса РФ заявил, что ведомство готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с февраля 2022 года с целью обеспечения безопасности. Отмечалось, что в настоящее время временно приостановлена деятельность нескольких аэропортов на юге и в центре России, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. После введения ограничений рейсы были возобновлены в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

При этом власти Ростовской области надеются, что аэропорт Платов в Ростове-на-Дону возобновит работу до конца этого года. Как отметил глава региона Юрий Слюсарь, открытие аэропорта даст возможность активизировать сотрудничество местных властей «с точки зрения визитов» с другими регионами.

Ранее сообщалось, что транспортную стратегию России актуализируют до 2030 года.