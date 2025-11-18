На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минтранс готовится к возобновлению работы закрытых с 2022 года аэропортов

Никитин: мы готовимся к возобновлению работы закрытых с 2022 года аэропортов
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Министерство транспорта РФ готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с февраля 2022 года с целью обеспечения безопасности, сообщил кулуарах форума «Транспортная неделя» глава Минтранса Андрей Никитин. Его слова передает ТАСС.

«Мы готовы, готовимся к этим вещам. То есть, если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то мы достаточно оперативно решаем. Нам бы хотелось», — заявил министр.

Как отмечается, в настоящее время временно приостановлена деятельность нескольких аэропортов на юге и в центре России, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. После введения ограничений рейсы были возобновлены в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

При этом власти Ростовской области надеются, что аэропорт Платов в Ростове-на-Дону возобновит работу до конца этого года. Как отметил глава региона Юрий Слюсарь, открытие аэропорта даст возможность активизировать сотрудничество местных властей «с точки зрения визитов» с другими регионами.

Ранее сообщалось, что транспортную стратегию России актуализируют до 2030 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами