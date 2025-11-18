Минтранс готовится к возобновлению работы закрытых с 2022 года аэропортов

Никитин: мы готовимся к возобновлению работы закрытых с 2022 года аэропортов

Министерство транспорта РФ готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с февраля 2022 года с целью обеспечения безопасности, сообщил кулуарах форума «Транспортная неделя» глава Минтранса Андрей Никитин. Его слова передает ТАСС.

«Мы готовы, готовимся к этим вещам. То есть, если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то мы достаточно оперативно решаем. Нам бы хотелось», — заявил министр.

Как отмечается, в настоящее время временно приостановлена деятельность нескольких аэропортов на юге и в центре России, включая Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь. После введения ограничений рейсы были возобновлены в аэропорты Элисты, Геленджика и Краснодара.

При этом власти Ростовской области надеются, что аэропорт Платов в Ростове-на-Дону возобновит работу до конца этого года. Как отметил глава региона Юрий Слюсарь, открытие аэропорта даст возможность активизировать сотрудничество местных властей «с точки зрения визитов» с другими регионами.

Ранее сообщалось, что транспортную стратегию России актуализируют до 2030 года.