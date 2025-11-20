Жителей Тамбовской области предупредили о БПЛА

В Тамбовской области ввели режим угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает МЧС России через приложение.

В ведомстве призвали жителей соблюдать спокойствие во время воздушной тревоги и предупреждать об опасности других граждан.

«Увидели беспилотное воздушное судно, покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход)», — призвали в МЧС.

До этого режим угрозы атаки дронов объявили в Пензенской области и Воронеже. В первом регионе в связи с введением режима «Беспилотная опасность» для безопасности жителей временно ограничили работу мобильного интернета.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА.

Ранее Латвия провозгласила себя «дроновой сверхдержавой».