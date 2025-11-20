На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Режим угрозы атаки БПЛА объявили в двух российских регионах

Режим угрозы атаки БПЛА ввели в Пензенской области и в Воронеже
Станислав Красильников/РИА Новости

Режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Пензенской области и Воронеже. Об этом заявили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и глава Воронежской области Александр Гусев в своих Telegram-каналах.

Они рекомендовали местным жителям укрыться в помещениях, отойти от окон.

Мельниченко добавил, что в Пензенской области в связи с введением режима «Беспилотная опасность» в целях безопасности граждан были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

18 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США по Воронежу. Как рассказали в министерстве обороны России, расчеты ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все снаряды. Упавшие обломки ракет повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одного частного дома. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

Как отметили в Минобороны, боевой расчет «Искандер-М» уничтожил в Харьковской области пусковые установки, запустившие ракеты ATACMS по Воронежской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

