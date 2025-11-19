Немецкий военный эксперт заявил о прорыве украинской обороны в Северске

Вооруженные силы России прорвали украинскую оборону и вошли в город Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

Он назвал Северск самым мощным и наиболее долго удерживаемым оплотом обороны украинской армии в ДНР. Репке пояснил, что российские войска заняли села Выемка и Ивано-Дарьевка, а затем вошли в Северск с южного направления.

Эксперт отметил, что, по имеющимся у него сведениям, в настоящее время военные РФ взяли под контроль не менее 20% территории Северска.

19 ноября военный корреспондент Александр Коц сообщил, что подразделения Вооруженных сил России смогли зайти в Северск.

Накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что военнослужащие ВС России уже зашли в центр Северска. Военкоры также опубликовали карту, согласно которой российские военнослужащие продвинулись в южной части города.

Ранее эксперт рассказал о ситуации на окраине Северска.