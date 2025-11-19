Военкор заявил о прорыве обороны ВСУ в Северске

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России смогли зайти в Северск Донецкой народной области (ДНР) с юга. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Северское направление наконец пришло в движение. СМИ сообщают, что российская армия смогла прорвать хорошо укрепленную линию обороны и зайти в Северск с юга», — написал военкор.

Коц добавил, что переход Северска под контроль российских войск позволит выйти на границу Луганской и Донецкой народных республик на всем ее протяжении. Впоследствии ВС России смогут перейти в наступление на Красный Лиман и Славянск, подчеркнул военкор.

Накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что военнослужащие ВС России уже зашли в центр Северска. Военкоры также опубликовали карту, согласно которой российские военнослужащие продвинулись в южной части города.

