ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками «Дартс»

Богомаз: здание и два автомобиля пострадали при атаке дрона ВСУ на поселок Погар
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Дартс» поселок Погар Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате удара тремя беспилотниками повреждено остекление в административном здании, кровля в производственных помещениях, два гражданских автомобиля», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили пять украинских беспилотников в Брянской и Курской областях. По информации ведомства, три беспилотника перехватили в Брянской области и два – в Курской области.

В ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны сбили 31 украинский дрон в восьми регионах страны.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

