ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками «Дартс»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Дартс» поселок Погар Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В результате удара тремя беспилотниками повреждено остекление в административном здании, кровля в производственных помещениях, два гражданских автомобиля», — написал глава региона.
Богомаз добавил, что в результате атаки никто не пострадал.
Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили пять украинских беспилотников в Брянской и Курской областях. По информации ведомства, три беспилотника перехватили в Брянской области и два – в Курской области.
В ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны сбили 31 украинский дрон в восьми регионах страны.
Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.