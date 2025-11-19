Израиль начал наносить удары по Ливану

Армия Израиля начала наносить удары по целям «Хезболлы» на юге Ливана

Армия Израиля начала наносить удары по югу Ливана. Об этом сообщает армейская пресс-служба в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, целями этой серии ударов являются военные объекты шиитского движения «Хезболлы» в Южном Ливане.

«Армия обороны Израиля наносит удары по нескольким объектам террористической инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана», — отметили в ЦАХАЛ.

18 ноября пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что израильские военные ударили по радикалам, действовавшим на территории тренировочного лагеря палестинского движения ХАМАС в районе Айн-эль-Хильве на юге Ливана.

3 ноября телеканал Al Hadath сообщил, что один из командиров «Хезболлы» Мухаммед Али Хадид был ликвидирован при атаке израильского беспилотника на юге Ливана. Инцидент произошел в городе Набатия, расположенном в 70 км от Бейрута. Утверждается, что в момент атаки шиитский военный находился в автомобиле, по которому дрон нанес удар.

2 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не потерпит угроз из Ливана и не допустит перевооружения шиитского движения «Хезболла».

Ранее премьер Ливана обвинил Израиль в нарушении суверенитета страны.