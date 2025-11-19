На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тульской области участники спецсборов смогут получить до 100 тысяч рублей

В Тульской области защитникам важных объектов выплатят до 100 тысяч рублей
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Власти Тульской области выплатят участникам специальных сборов для защиты критически важных объектов от 30 до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил военный комиссар региона Александр Сафронов в ходе брифинга, передает ТАСС.

«В период проведения сборовых мероприятий обеспечивается денежным довольствием, как военнослужащие по контракту, это в размере от 30 [тысяч] до 100 тысяч рублей в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет», — сказал комиссар.

Сафронов добавил, что граждане, заключившие контракт на период прохождения сборов, будут обеспечены продовольственным, вещевым и другими видами довольствия. При этом за ними сохранят рабочие места и зарплаты, отметил военный комиссар.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого резервистов смогут направить на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Подобные мероприятия будут проводиться только на территории региона проживания.

Ранее в Госдуме объяснили крупнейший за девять лет осенний призыв в армию.

