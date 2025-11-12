Путин присвоил одному из мотострелковых полков ВС РФ почетное наименование

Президент России Владимир Путин присвоил 33-му мотострелковому полку Вооруженных сил РФ звание гвардейского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что личный состав полка проявил «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов».

В конце октября Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки почетное наименование «гвардейская».

В апреле президент Путин заявил, что улицы и школы в РФ нужно называть именами героев специальной военной операции, чтобы это «оставалось на века». Он призвал внедрять современные средства распространения информации о подвигах российских солдат, воспитывая на этом сегодняшнее и будущее поколения.

Ранее Путин назвал Москву крепким тылом для российских войск.