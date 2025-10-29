Путин присвоил бригаде разведки почетное наименование

Президент России Владимир Путин указом присвоил 127-й отдельной бригаде разведки почетное наименование «гвардейская». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В документе сказано, что такое решение принято в связи с массовым героизмом и отвагой, стойкостью и мужеством, которые проявил личный состав бригады в боевых действиях по защите РФ и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

«Постановляю: присвоить 127-й отдельной бригаде разведки почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 127-я отдельная гвардейская бригада разведки», — говорится в тексте.

Уточняется, что данный указ вступает в силу со дня его подписания.

29 октября Путин во время беседы с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа заявил, что обеспечение безопасности России является важнейшим для страны делом. Глава государства также добавил, что РФ регулярно занимается укреплением и развитием своего стратегического потенциала.

Ранее Путин поздравил два артиллерийских полка с новым почетным званием.