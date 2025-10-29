На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин присвоил бригаде разведки почетное наименование

Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки наименование «гвардейская»
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин указом присвоил 127-й отдельной бригаде разведки почетное наименование «гвардейская». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В документе сказано, что такое решение принято в связи с массовым героизмом и отвагой, стойкостью и мужеством, которые проявил личный состав бригады в боевых действиях по защите РФ и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

«Постановляю: присвоить 127-й отдельной бригаде разведки почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 127-я отдельная гвардейская бригада разведки», — говорится в тексте.

Уточняется, что данный указ вступает в силу со дня его подписания.

29 октября Путин во время беседы с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа заявил, что обеспечение безопасности России является важнейшим для страны делом. Глава государства также добавил, что РФ регулярно занимается укреплением и развитием своего стратегического потенциала.

Ранее Путин поздравил два артиллерийских полка с новым почетным званием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами